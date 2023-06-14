Kaptan Amerika: İlk Yenilmez konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaptan Amerika: İlk Yenilmez nerede ve ne zaman çekildi?

Kaptan Amerika İlk Yenilmez filmi 14 Haziran Çarşamba akşamı Fox Tv ekranlarında yayınlanacak. Film, Marvel'ın Captain America çizgi-romanına dayanır. Beşinci Marvel Sinematik Evreni filmidir. Ayrıca, Yenilmezler filminden önce çekilmiştir. İşte Kaptan Amerika İlk Yenilmez filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Günümüzde, Kuzey Kutbu'ndaki bilim adamları eski, donmuş bir uçağı ortaya çıkarırlar. Mart 1942'de, Nazi korgeneral Johann Schmidt (Red Skull) ve adamları, Alman işgali altındaki Norveç'in Tønsberg kasabasından anlatılmamış tanrısal güçlere sahip Tesseract adlı gizemli bir kalıntıyı çalmışlardır. Schmidt'in amacı Berlin'i düşürmek ve bununla beraber dünyayı ele geçirmektir.
Bu dönemlerde (1940-1945) Almanya ve Amerika bir savaş içinde olduğundan, Amerika asker potansiyeli olan gençleri askere almaktadır. Bu gençlerin arasında ülkesine âdeta âşık olan Steve Rogers'da vardır. New York'ta, Steve Rogers, çeşitli sağlık ve fiziksel sorunları nedeniyle II. Dünya Savaşı askeri alımı başvurusunda reddedilir. En yakın arkadaşı Çavuş. James "Bucky" Barnes ile geleceğin teknolojileri sergisine katılan Rogers tekrar askere gitmeye çalışır. Rogers'ın Barnes'la savaşta ülkesini temsil etme konusundaki konuşmasına kulak misafiri olan Dr. Abraham Erskine, Rogers'ın askere alınmasına izin verir. Çünkü Steve askere girmeyi beş kere denemesi ve son denemesinde bu kadar istekli oluşu Dr. Erskine'ı meraklandırmıştır. Erskine, Albay Chester Phillips ve İngiliz ajanı Peggy Carter'ın önderliğindeki "süper asker" deneyinin bir parçası olarak Stratejik Bilimsel Rezervine alınır. Phillips, Erskine'in Rogers'ın prosedür için doğru kişi olduğunu iddia etmesine ikna olmaz. Erskine, Steve'in muayene olduğu odaya girer ve konuşurlar. Bu kadar çok istemesinin nedeninin Nazi öldürmek mi olduğunu sorar. Steve kimseyi öldürmek istemediğini ancak zorbalardan hoşlanmadığını söyler. Bu Dr. Erskine'a yeter. Onu askere alır. Steve, asker eğitiminde fiziksel olarak diğer askerlerden geri düşer ancak zekâsı ve cesareti ile öndedir. Dr. Erskine, onlara savaşı kazandıracak olan (Dr. Erskine Alman asıllıdır fakat taraf değiştirmiştir) süper asker projesi üzerinde çalışıyordur. General buna karşı çıksa da test için attığı el bombasının üzerine bir tek Steve atlar ve doğru tercih olduğunu gösterir.
Chris Evans - Steve Rogers/Captain America
Hayley Atwell - Peggy Carter
Sebastian Stan - Bucky
Tommy Le Jones - General Chester Phillips
Hugo Weaving - Red Skull
Dominic Cooper - Howard Stark
Ricahard Armitage - Heinz Kruger
Stanley Tucci - Dr. Abraham Erskine
Samuel L. Jackson - Nick Fury
Toby Jones - Arnim Zola
Neal McDonough - Dum Dum Dugan
Derek Luke - Gabe Jones
Kenneth Choi - Jim Morita
JJ Feild - Montgomert Falsworth
Bruno Ricci - Jacques Dernier
Lex Shrapnel - Gilmore Hodge
Michael Brandon - Senator Brandt
Martin Sherman - Brandt's Aide
Natalie Dormer - Lorraine
William Hope - SHIELD Tech
James Payton
Sophie Colquhoun - Bonnie
Jenna Coleman - Connie
Marek Oravec - Jan
Film, 2011 yapımı Amerika Birleşik Devletleri filmidir.