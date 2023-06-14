Kaptan Amerika: İlk Yenilmez konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaptan Amerika: İlk Yenilmez nerede ve ne zaman çekildi?

Kaptan Amerika İlk Yenilmez filmi 14 Haziran Çarşamba akşamı Fox Tv ekranlarında yayınlanacak. Film, Marvel'ın Captain America çizgi-romanına dayanır. Beşinci Marvel Sinematik Evreni filmidir. Ayrıca, Yenilmezler filminden önce çekilmiştir. İşte Kaptan Amerika İlk Yenilmez filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KAPTAN AMERİKA İLK YENİLMEZ KONUSU

Günümüzde, Kuzey Kutbu'ndaki bilim adamları eski, donmuş bir uçağı ortaya çıkarırlar. Mart 1942'de, Nazi korgeneral Johann Schmidt (Red Skull) ve adamları, Alman işgali altındaki Norveç'in Tønsberg kasabasından anlatılmamış tanrısal güçlere sahip Tesseract adlı gizemli bir kalıntıyı çalmışlardır. Schmidt'in amacı Berlin'i düşürmek ve bununla beraber dünyayı ele geçirmektir.

Bu dönemlerde (1940-1945) Almanya ve Amerika bir savaş içinde olduğundan, Amerika asker potansiyeli olan gençleri askere almaktadır. Bu gençlerin arasında ülkesine âdeta âşık olan Steve Rogers'da vardır. New York'ta, Steve Rogers, çeşitli sağlık ve fiziksel sorunları nedeniyle II. Dünya Savaşı askeri alımı başvurusunda reddedilir. En yakın arkadaşı Çavuş. James "Bucky" Barnes ile geleceğin teknolojileri sergisine katılan Rogers tekrar askere gitmeye çalışır. Rogers'ın Barnes'la savaşta ülkesini temsil etme konusundaki konuşmasına kulak misafiri olan Dr. Abraham Erskine, Rogers'ın askere alınmasına izin verir. Çünkü Steve askere girmeyi beş kere denemesi ve son denemesinde bu kadar istekli oluşu Dr. Erskine'ı meraklandırmıştır. Erskine, Albay Chester Phillips ve İngiliz ajanı Peggy Carter'ın önderliğindeki "süper asker" deneyinin bir parçası olarak Stratejik Bilimsel Rezervine alınır. Phillips, Erskine'in Rogers'ın prosedür için doğru kişi olduğunu iddia etmesine ikna olmaz. Erskine, Steve'in muayene olduğu odaya girer ve konuşurlar. Bu kadar çok istemesinin nedeninin Nazi öldürmek mi olduğunu sorar. Steve kimseyi öldürmek istemediğini ancak zorbalardan hoşlanmadığını söyler. Bu Dr. Erskine'a yeter. Onu askere alır. Steve, asker eğitiminde fiziksel olarak diğer askerlerden geri düşer ancak zekâsı ve cesareti ile öndedir. Dr. Erskine, onlara savaşı kazandıracak olan (Dr. Erskine Alman asıllıdır fakat taraf değiştirmiştir) süper asker projesi üzerinde çalışıyordur. General buna karşı çıksa da test için attığı el bombasının üzerine bir tek Steve atlar ve doğru tercih olduğunu gösterir.

KAPTAN AMERİKA İLK YENİLMEZ OYUNCULARI

Chris Evans - Steve Rogers/Captain America

Hayley Atwell - Peggy Carter

Sebastian Stan - Bucky

Tommy Le Jones - General Chester Phillips

Hugo Weaving - Red Skull

Dominic Cooper - Howard Stark

Ricahard Armitage - Heinz Kruger

Stanley Tucci - Dr. Abraham Erskine

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Toby Jones - Arnim Zola

Neal McDonough - Dum Dum Dugan

Derek Luke - Gabe Jones

Kenneth Choi - Jim Morita

JJ Feild - Montgomert Falsworth

Bruno Ricci - Jacques Dernier

Lex Shrapnel - Gilmore Hodge

Michael Brandon - Senator Brandt

Martin Sherman - Brandt's Aide

Natalie Dormer - Lorraine

William Hope - SHIELD Tech

James Payton

Sophie Colquhoun - Bonnie

Jenna Coleman - Connie

Marek Oravec - Jan

KAPTAN AMERİKA İLK YENİLMEZ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2011 yapımı Amerika Birleşik Devletleri filmidir.



