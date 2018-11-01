Kaptan Hasan Ali Kaldırım önerdi, Ali Koç Hooijdonk’a teklif yaptı...

Tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Fenerbahçe’de, G.Saray derbisinin hazırlıkları sürerken, sorunları bitirmek için yoğun bir çaba harcanıyor.

Efsane isim geri dönüyor

1 / 11 Başkan Ali Koç, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’yu Ankaragücü yenilgisinin ardından yollamıştı.

2 / 11 Yeni Hoca için arayışlar sürerken, takımda futbolcularla yönetim arasında köprü olabilecek kişilerin eksikliği konusu günmede alındı.

3 / 11 Kaptan Hasan Ali’nin bu konuda Cocu kovulmadan önce Ali Koç’la konuştuğu ortaya çıktı.

4 / 11 Hasan Ali, Başkan’a, “Yönetimle bizim aramızda köprü olabilecek, yabancı dil bilen, biri yerli, biri yabancı eski futbolculara ihtiyacımız var.

5 / 11 Bunlar bir dönem F.Bahçe’de forma giymiş isimlerden seçilirse daha da iyi olur” dedi.

6 / 11 Bu sözler, Ali Koç’un kulağında yer etti. Cocu kovulduktan sonra sorunu sadece yeni bir Teknik Direktörle bitiremeyeceğini düşünen Başkan, İlk etapta, Sarı-Lacivertli taraftarların çok sevdiği Hollandalı Hooijdonk’a teklif götürdü.

7 / 11 Unutulmaz futbolcu da olumlu dönüş yaptı.

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9 / 11 Önümüzdeki günlerde Hooijdonk’la ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

10 / 11 Yerli olaraksa listede birçok alternatif bulunduğu öğrenildi. Bu konudaki tüm detaylar, yönetimdeki zirvenin arkasından netleşecek. Fenerbahçe’de oyuncuların sorunlarını kimseye anlatamaması takımı da kötü etkiledi.