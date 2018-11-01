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Kaptan Hasan Ali Kaldırım önerdi, Ali Koç Hooijdonk’a teklif yaptı...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.11.2018 12:11 | Son Güncelleme

Kaptan Hasan Ali, Cocu kovulmadan önce Ali Koç’a, “Bu takıma daha önce F.Bahçe’de oynamış, yabancı dili olan, biri yerli, biri yabancı iki ağabey lazım” dedi. Hooijdonk’a teklif gitti.

Tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Fenerbahçe’de, G.Saray derbisinin hazırlıkları sürerken, sorunları bitirmek için yoğun bir çaba harcanıyor.

Efsane isim geri dönüyor

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Başkan Ali Koç, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’yu Ankaragücü yenilgisinin ardından yollamıştı.

Başkan Ali Koç, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’yu Ankaragücü yenilgisinin ardından yollamıştı.
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Yeni Hoca için arayışlar sürerken, takımda futbolcularla yönetim arasında köprü olabilecek kişilerin eksikliği konusu günmede alındı.

Yeni Hoca için arayışlar sürerken, takımda futbolcularla yönetim arasında köprü olabilecek kişilerin eksikliği konusu günmede alındı.
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Kaptan Hasan Ali’nin bu konuda Cocu kovulmadan önce Ali Koç’la konuştuğu ortaya çıktı.

Kaptan Hasan Ali’nin bu konuda Cocu kovulmadan önce Ali Koç’la konuştuğu ortaya çıktı.
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Hasan Ali, Başkan’a, “Yönetimle bizim aramızda köprü olabilecek, yabancı dil bilen, biri yerli, biri yabancı eski futbolculara ihtiyacımız var.

Hasan Ali, Başkan’a, “Yönetimle bizim aramızda köprü olabilecek, yabancı dil bilen, biri yerli, biri yabancı eski futbolculara ihtiyacımız var.
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Bunlar bir dönem F.Bahçe’de forma giymiş isimlerden seçilirse daha da iyi olur” dedi.

Bunlar bir dönem F.Bahçe’de forma giymiş isimlerden seçilirse daha da iyi olur” dedi.
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Bu sözler, Ali Koç’un kulağında yer etti. Cocu kovulduktan sonra sorunu sadece yeni bir Teknik Direktörle bitiremeyeceğini düşünen Başkan, İlk etapta, Sarı-Lacivertli taraftarların çok sevdiği Hollandalı Hooijdonk’a teklif götürdü.

Bu sözler, Ali Koç’un kulağında yer etti. Cocu kovulduktan sonra sorunu sadece yeni bir Teknik Direktörle bitiremeyeceğini düşünen Başkan, İlk etapta, Sarı-Lacivertli taraftarların çok sevdiği Hollandalı Hooijdonk’a teklif götürdü.
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Unutulmaz futbolcu da olumlu dönüş yaptı.

Unutulmaz futbolcu da olumlu dönüş yaptı.
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Önümüzdeki günlerde Hooijdonk’la ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Hooijdonk’la ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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Yerli olaraksa listede birçok alternatif bulunduğu öğrenildi. Bu konudaki tüm detaylar, yönetimdeki zirvenin arkasından netleşecek. Fenerbahçe’de oyuncuların sorunlarını kimseye anlatamaması takımı da kötü etkiledi.

Yerli olaraksa listede birçok alternatif bulunduğu öğrenildi. Bu konudaki tüm detaylar, yönetimdeki zirvenin arkasından netleşecek. Fenerbahçe’de oyuncuların sorunlarını kimseye anlatamaması takımı da kötü etkiledi.
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Hooijdonk’un kısa vadede olumlu katkılar yapması bekleniyor. Aynı zamanda takımda kolej havası oluşturmak için de iki eski futbolcunun ağabeylik yapması planlanıyor. (AKŞAM)

Hooijdonk’un kısa vadede olumlu katkılar yapması bekleniyor. Aynı zamanda takımda kolej havası oluşturmak için de iki eski futbolcunun ağabeylik yapması planlanıyor. (AKŞAM)
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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç hasan ali kaldırım hooijdonk

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Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü

Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu fener dünyanın en iyi teknik direktörünü getirse bile en fazla düşmekten kurtarır bu takımı fazla aramayın kurtarıcımız Yılmaz Vural varken referansları kuvvetli hemde kesin feneri düşmekten kurtaracak tek adam.
tapma koç başarı istiyorsan yeli teknik direktöre teslim edeceksin takımı,vural...özat,,hamzaoglu. üzülmez dururken kendi ayağına sıkma
ölü veya yaralı varmı
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