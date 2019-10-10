Kaputaş Plajı'ndan geçecek yol ile ilgili karar verildi

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Peyzaj Mimarları Odası ve 76 bölge sakini, Kaş'ta Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 28,7 kilometre uzunluğunda 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere 4 şeritli bölünmüş yol olarak yapılması planlanan 'Kaş-Kalkan Yolu' projesine verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için yargıya başvurdu. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, yaklaşık 2 ay önce 'ÇED raporu gerekli değildir' kararını iptal etti.

İPTAL EDİLDİ



Oda ve vatandaşlar tarafından yolun, Kalkan'ın güney yamaçlarındaki sit alanı içinde bulunan Kaputaş sırtlarından geçmesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği izne de itiraz edildi. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, koruma kurulunun verdiği izni de iptal etti.

BİRİNCİ DERECEDE DOĞAL SİT ALANI



8 Ekim günü verilen kararla ilgili konuşan avukat Tuncay Koç, yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporunun, mahkeme kararında yer aldığını belirterek, "Kararda, '2 bin 842 metrelik kısmın koruma esaslarına uygunluğu bozacağı ve planlanan yolun 1'inci derece doğal sit alanının en uzun kenarından (takribi 3 km) geçerek, deniz ve kara tarafını ikiye böldüğü görülmektedir. Sit alanı ve bütünlüğüne bakılmaksızın planlama yapıldığı, sit bütünlüğünün mutlak suretle bozulmasına sebep olacağı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan 1'inci derece doğal sit alanı içerisinde yapılması planlanan yolun kuzeyinde, köy ile dağ yolu, güneyinde sahil yolunun bulunduğu gerçeğinin tespit edilmesiyle, bu yolun yapılmasına olanak veren görüş yazısındaki zorunlu hali ortadan kaldırıldığı mütalaa edilmektedir' görüşüne yer verildi" dedi.