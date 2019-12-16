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Kaputaş Plajı turkuaza döndü! Şaşırtan manzara

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağmurun ardından şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Kaş'ın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nı ziyaret edenler mavinin her tonuyla karşılaştı. İşte hayran bırakan görüntüler...

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Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş’ta denizde yağmurdan sonra oluşan mavi renk armonisi muhteşem bir görüntüye sahne oldu. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kanyondan akan yağmur suları Kaputaş Köprüsü'nün altından geçerek denize ulaştı. Bu anlarda denizin mavi rengi turkuaz başta olmak üzere, çeşitli tonlara dönüştü.

DOĞAL KAYNAK SUYU İLE DAĞ SUYU KARIŞTI

Yağmur sonrası oluşan manzaranın görenleri şaşırtması üzerine yapılan araştırma sonucu denizin altında kaynayan doğal su kaynaklarıyla dağlardan gelen saf doğal suyun buluşması sonucu büyüleyici turkuaz rengin ortaya çıktığı anlaşıldı.

RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANDI

Kaş-Kalkan sahil karayolunun 23. kilometresinde yer alan Kaputaş’ta harika renk cümbüşüyle görsel şölen yaşanırken, araçlarından inen bazı sürücüler bu muhteşem manzarayı görüntüledi, bazıları da öz çekim yaptı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kaputaş Plajı Antalya kaş

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