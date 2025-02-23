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Kar, 'Fırtına'yı durduramadı! Trabzonspor Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti! Banza duble yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2025 21:01
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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti, zaman zaman yoğun kar yağışının etkili olduğu mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi ekip Trabzonspor oldu. İşte detaylar...

Kar, 'Fırtına'yı durduramadı! Trabzonspor Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti! Banza duble yaptı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.

BANZA'DAN DUBLE

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Trabzonspor'un ilk yarıda gollerini, 45+2. dakikada Simon Banza ve 45+6. dakikada Edin Visca kaydetti. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Bordo-Mavililer'de Simon Banza yeniden sahneye çıktı ve 58. dakikada fark 3'e çıktı.

Dakikalar 77'yi gösterirken Gaziantep FK'de Semih Güler, farkı 2'ye indiren golü attı. 85. dakikada Gaziantep FK'nin kazandığı penaltıyı Alexandru Maxim gole çevirdi skor 3-2'ye geldi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
3 - 2
Gaziantep FK Gaziantep FK

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Trabzon
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