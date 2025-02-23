Kar, 'Fırtına'yı durduramadı! Trabzonspor Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti! Banza duble yaptı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.
Trabzonspor'un ilk yarıda gollerini, 45+2. dakikada Simon Banza ve 45+6. dakikada Edin Visca kaydetti. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Bordo-Mavililer'de Simon Banza yeniden sahneye çıktı ve 58. dakikada fark 3'e çıktı.
Dakikalar 77'yi gösterirken Gaziantep FK'de Semih Güler, farkı 2'ye indiren golü attı. 85. dakikada Gaziantep FK'nin kazandığı penaltıyı Alexandru Maxim gole çevirdi skor 3-2'ye geldi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.
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