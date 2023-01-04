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Kar küreme aracının altında kalmıştı! Jeremy Renner'dan ilk fotoğraf geldi

04.01.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avengers filminin yıldızı 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evinin yolunu kapatan karı temizlemek isterken kaza geçirmişti. Durumunun kritik olduğu söylenen ünlü oyuncudan hastane yatağından paylaşım geldi. Renner'ın yüzündeki derin yara izleri dikkatlerden kaçmadı.

Kar küreme aracının altında kalmıştı! Jeremy Renner'dan ilk fotoğraf geldi

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın kar kürerken ciddi bir kaza geçirmişti. ilk gelen bilgilerde ünlü oyuncunun kan kaybettiği ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Durumunun kritik olduğu söylenen ünlü oyuncudan güzel haber geldi.

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"ŞİMDİ YAZAMAYACAK KADAR BERBATIM"

51 yaşındaki yıldız oyuncu Instagram hesabından hastane yatağından paylaşım yaptı. Jeremy Renner, "Nazik sözleriniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi yazamayacak kadar berbatım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum" dedi. Ünlü oyuncun yüzündeki derin yaralara hayranlarını üzse de paylaşımı herkese rahat bir nefes aldırdı. Paylaşıma Avengers filminin yıldızlarından oyuncuya destek ve geçmiş olsun mesajları geldi.

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DOKTOR KOMŞUSU İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın araç tarafından ezildiği öğrenildi. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.


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