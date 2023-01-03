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Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner'ın son durumu

03.01.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Jeremy Renner, evinin yolunu kapatan karları temizlemek isterken kaza geçirmişti. Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Renner'ın bir ameliyat daha geçireceği belirtildi.

Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner'ın son durumu

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun kritik ancak mevcut olarak stabil olduğu belirtilmişti.

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"BU KAZADA YARALANAN TEK KİŞİ"

Yaşanan kazaya dair Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi" denildi.

KAR KÜREME ARACININ ALTINDA KALDI

Bölgeden gelen haberlere göre; Jeremy Renner, kendi kullandığı kar küreme aracının altında kaldığı ve araç tarafından ezilerek ciddi şekilde yaralandığı söylendi.
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BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

Hastaneden yapılan açıklamada; Renner’ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylendi.

Ünlü aktörün, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği açıklandı.

DOKTOR KOMŞUSU YARDIMINA KOŞTU

Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın araç tarafından ezildiği öğrenildi. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.

Ünlü oyuncunun bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp, helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışıldığı da konuşuluyor. Renner’ın bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği de öğrenildi.

BİR ÇOCUK BABASI

Öte yandan ünlü aktör, kendisi gibi oyuncu olan Sonni Pacheco ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin birlikteliği çok uzun sürmemişti. Pacheco, 2015'te boşanarak, yollarını ayırmıştı.

İkilinin bu birlikten 9 yaşında Ava Berlin Renner adında çocuğu bulunuyor. Renner, kızının yüzünü sosyal medyada göstermeyi pek tercih etmiyor.

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