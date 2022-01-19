YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kar ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır-Şanlurfa kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kar ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır-Şanlurfa kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

19.01.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır-Şanlurfa kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle yapılıyor.

Diyarbakır'da dün öğleden sonra başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 12. kilometresinde kar ve buzlanma nedeniyle aralarında tırlarında bulunduğu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye karayolları kar temizleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Yolun temizlenmesinin ardından araçların, kontrollü bir şekilde geçişi sağlanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılımDiyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:35
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:54

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Taha Eczanesi
Sur
Ceylan Eczanesi
Sur
Reşitoğlu Eczanesi
Baglar
Uzman Eczanesi
Baglar
Botanik Eczanesi
Baglar
Pilatin Eczanesi
Kayapinar
Tema Park Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.