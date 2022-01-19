Kar ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır-Şanlurfa kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle yapılıyor.

Diyarbakır'da dün öğleden sonra başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 12. kilometresinde kar ve buzlanma nedeniyle aralarında tırlarında bulunduğu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye karayolları kar temizleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Yolun temizlenmesinin ardından araçların, kontrollü bir şekilde geçişi sağlanıyor.



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