Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Almanya, Hollanda ve Belçika'da bugün etkili olmaya başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle, oynanması planlanan bazı maçlar ertelendi.

İŞTE ERTELENEN MAÇLAR:

B.Mönchengladbach-Köln (Almanya)

Liege-Brugge (Belçika)

Antwerp-Genk (Belçika)

Beveren-Kortrijk (Belçika)

Westerlo-Lokeren (Belçika)

Utrecht-Ajax (Hollanda)

AZ Alkmaar-Feyenoord (Holanda)

S. Rotterdam-A.D Haag (Hollanda)

Emmen-Twente (Hollanda)

TFF 1. Lig'de dün oynanan Giresunspor ile İstanbulspor karşılaşması 34. dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilirken, bugün oynanması planlanan BB. Erzurumspor - Keçiörengücü ertelendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile GMG Kırklarelispor arasında oynanması gereken 22. hafta maçı da ertelenmişti. 3. Lig'de bazı karşılaşmalar da elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi.

