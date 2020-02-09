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Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

Türkiye'de de etkisini sürdüren ve bazı karşılaşmaların ertelenmesine ve yarıda kalmasına neden olan olumsuz hava koşulları Avrupa futbolunu da vurdu.

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Almanya, Hollanda ve Belçika'da bugün etkili olmaya başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle, oynanması planlanan bazı maçlar ertelendi.

İŞTE ERTELENEN MAÇLAR:

B.Mönchengladbach-Köln (Almanya)
Liege-Brugge (Belçika)
Antwerp-Genk (Belçika)
Beveren-Kortrijk (Belçika)
Westerlo-Lokeren (Belçika)
Utrecht-Ajax (Hollanda)
AZ Alkmaar-Feyenoord (Holanda)
S. Rotterdam-A.D Haag (Hollanda)
Emmen-Twente (Hollanda)

TFF 1. Lig'de dün oynanan Giresunspor ile İstanbulspor karşılaşması 34. dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilirken, bugün oynanması planlanan BB. Erzurumspor - Keçiörengücü ertelendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile GMG Kırklarelispor arasında oynanması gereken 22. hafta maçı da ertelenmişti. 3. Lig'de bazı karşılaşmalar da elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi.

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Almanya Hollanda Belçika tff 1. lig TFF 2. Lig Beyaz Grup

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