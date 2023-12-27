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Kara Ağaç dizisine flaş transfer! Güzel oyuncu kadroda

27.12.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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Yeni yılda TRT1 “Bir Sevdadır”, “Fatih”, “Aşka Tutsak” ve “Kara Ağaç” dizilerini peş peşe seyirciyle buluşturacak. Heyecanla beklenen dizilerin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Olgun Şimşek'in başrolünde yer aldığı Kara Ağaç dizisine flaş transfer yapıldı.

TRT1'in büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Kara Ağaç'ın sualtı sahnelerinin çekimleri yapıldı. Kara Ağaç’ta Olgun Şimşek “Celal Ağa” rolüne hayat verecek. Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl ve Özlem Conker’in de başlıca rollerini paylaşacağı dizinin başrol kadrosuna bomba bir isim daha katıldı.

Merih Öztürk 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce yine TRT’nin “Balkan Ninnisi” dizisinde başrol oynayan Merih Öztürk “Kara Ağaç”ta “Gülnaz” rolüne hayat verecek.

Merih Öztürk 2

Yakın zamanda bir banka reklamında da Boran Kuzum’un partnerini canlandıran Öztürk yeni dizisinde Latif rolünün kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Kayseri ve Kapadokya’da çekilecek olan dizinin oyuncu seçimleri ise tamamlanmak üzere.

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Anahtar Kelimeler:
Olgun Şimşek Merih Öztürk Kara Ağaç dizisi
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