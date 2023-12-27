Kara Ağaç dizisine flaş transfer! Güzel oyuncu kadroda

TRT1'in büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Kara Ağaç'ın sualtı sahnelerinin çekimleri yapıldı. Kara Ağaç’ta Olgun Şimşek “Celal Ağa” rolüne hayat verecek. Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl ve Özlem Conker’in de başlıca rollerini paylaşacağı dizinin başrol kadrosuna bomba bir isim daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce yine TRT’nin “Balkan Ninnisi” dizisinde başrol oynayan Merih Öztürk “Kara Ağaç”ta “Gülnaz” rolüne hayat verecek.

Yakın zamanda bir banka reklamında da Boran Kuzum’un partnerini canlandıran Öztürk yeni dizisinde Latif rolünün kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Kayseri ve Kapadokya’da çekilecek olan dizinin oyuncu seçimleri ise tamamlanmak üzere.





