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  4. Kara bulutlar Beşiktaş'ın peşini bırakmıyor! Bu kez de Emirhan Topçu sakatlandı...

Kara bulutlar Beşiktaş'ın peşini bırakmıyor! Bu kez de Emirhan Topçu sakatlandı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2025 15:49
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Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ve mağlubiyetlerle morallerin hayli bozuk olduğu Beşiktaş'a bir kötü haber Emirhan Topçu'dan geldi. İşte detaylar...

Kara bulutlar Beşiktaş'ın peşini bırakmıyor! Bu kez de Emirhan Topçu sakatlandı...

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan ve 90. dakikada bulduğu golle mücadeleden 1-1'lik beraberlike ayrılarak rakibi karşısında 2 puan bırakan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlanarak oyun dışına alınmıştı.

Ligin 31. haftasında sahasında zorlu mücadelede Başakşehir'i konuk edecek Siyah-Beyazlılar'a bu maç öncesi bir kötü haber daha geldi.

ZORLU MAÇTA YOK

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TRT Spor'un haberine göre, Kasımpaşa maçında sakatlanarak kenara gelen Emirhan Topçu'nun Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sakatlık beşiktaş
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