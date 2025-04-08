Kara bulutlar Beşiktaş'ın peşini bırakmıyor! Bu kez de Emirhan Topçu sakatlandı...

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan ve 90. dakikada bulduğu golle mücadeleden 1-1'lik beraberlike ayrılarak rakibi karşısında 2 puan bırakan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlanarak oyun dışına alınmıştı.

Ligin 31. haftasında sahasında zorlu mücadelede Başakşehir'i konuk edecek Siyah-Beyazlılar'a bu maç öncesi bir kötü haber daha geldi.

ZORLU MAÇTA YOK

TRT Spor'un haberine göre, Kasımpaşa maçında sakatlanarak kenara gelen Emirhan Topçu'nun Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.