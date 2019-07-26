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Kara Dul (Black Widow) filminin çekimleri tehlikede

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SİNEMA TV  | 26.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Marvel’in önemli projelerinden olan Kara Dul’un (Black Widow) çekimleri, set alanının yer aldığı mahallelilerin şikayetleri üzerine tehlikede.

Güzel yıldız Scarlett Johansson'ın başrolünde oynadığı Black Widow (Kara Dul) filminin başı İngiltere'nin Surrey kontluğundaki mahalle heyetiyle dertte. Dördüncü faz projelerinden olan Kara Dul, Avengers: Endgame sonrası Marvel’in önem verdiği yapımlardan. Ancak filmin çekimleri tehlikeye girdi.

İngiltere'de oluşturulan set alanının doğal yaşama zarar verdiği gerekçesiyle çekimlerin durdurulması istendi. Marvel Stüdyoları, Hankley Common parkında çekilecek sahneler için kaza geçirmiş süsü verilen hurda helikopterler ve kulübelerden oluşturan set yüzünden Thursley mahalle heyetinin baskısıyla karşı karşıya kaldı. Parktaki ilk sahneler çekirilirken ikinici sahneler için de 20-27 ağustos tarihleri belirlendi. Ancak mahalleli, parktaki vahşi doğal yaşama zarar verdiği gerekçesiyle çekimlerin iptalini istedi. Marvel Stüdyoları ise parka yerleştirilen helikopterlerle ilgili çekim izni beklediklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Marvel Black Widow scarlett Johansson

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