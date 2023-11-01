Kara para aklama iddiası! Milyonlarına el konulmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Ünlü fenomen Dilan Polat - Engin Polat çifti ile yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kara para aklama iddiaları nedeniyle gündem olan çift hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Dilan Polat - Engin Polat çifti, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, ile Kürşat Polat’ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

ZANLILARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!

Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.





