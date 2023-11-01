Dilan Polat, polisler gelmeden saatler önce paylaşmış! Sosyal medyada dikkat çekti: 'Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır!'

Kara para aklama iddiaları ve haklarında açılan soruşturmayla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde aramalar yapılmış ve bütün mal varlıklarına el konulmuştu.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT GÖZALTINA ALINDI

Gündemden düşmeyen Polat çiftiyle ilgili bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.

Polat çiftinin yanı sıra, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, avukatları Ahmet Gün de gözaltına alındı.

SORULARA YANIT VERMEDİLER

Emniyet'e getirilen Polat çiftinin ellerinin kelepçeli olduğu görülürken, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktılar.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınmadan önce Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Polat’ın paylaşımda, çocuğuna sarılıp ağladığı fotoğrafa ‘Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır’ isimli şarkıyı eklediği görüldü.