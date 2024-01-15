'Kara para aklama' suçundan tutuklu bulunan Dilan- Engin Polat çiftinin davasına bakan savcı emekli oldu!

Lüks yaşantılarıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat tutuklanmıştı.

Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan-Engin Polat dahil üç büyük soruşturmayı yürütürken görev yeri değişen savcı G.K'nin 2021’de evlendiği avukat İ.K’nin Adnan Oktar grubuyla bağlantısı olduğu ileri sürülmüştü. İddiaların ardından savcı G.K, emeklilik dilekçesini vermişti. HSK savcının emeklilik dilekçesini kabul etti.

EMEKLİ OLDU

Gazeteci Barış Terkoğlu, savcının emekli olduğunu X (Twitter) hesabından duyurdu. Terkoğlu, paylaşımında şunları ifade etti:

"Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen, İstanbul Adliyesi’nde kendisinden kapatılması istenen dosyaları HSK’ya şikayet eden savcı G.K.; eşinin Oktar Grubu ile geçmişteki bağlantısını gösteren haberlerin ardından emeklilik dilekçesi vermişti. HSK, bugün talebi kabul ederek Savcı G.K. hakkında emeklilik kararı verdi.

Erzurum’a tayin edilen Dilan Polat dosyasının savcısı böylece mesleği bırakmış oldu."







