Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta dizisi oyuncuları kimlerdir? Kara Tahta ne zaman başlıyor?

TRT 1'in merakla beklenen dizisi Kara Tahta başlıyor. Başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner'in yer aldığı Kara Tahta daha yayınlanan ilk tanıtımı ile izleyicinin merakını cezbetti. Her Yerde Sen ve Çatı Katı Aşk dizileri ile tanıdığımız Furkan Andıç yeni bir hikaye ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Miray Daner ise uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına Kara Tahta dizisi ile geri dönüyor. Yeni yapım Kara Tahta dizisine dair merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İzleyici Kara Tahta dizisinde yarım kalmış bir aşk hikayesini izleyecek. Atlas ve Irmak'ın büyük aşkı anlatılacak. Atlas’ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı liseye matematik öğretmeni olarak geri dönmesi ile hikaye başlıyor. Lise zamanlarında aşık olduğu Irmak da Atlas'ın göreve başladığı lise'de karşısına meslektaşı olarak çıkar. Lise yıllarında zorbalığa uğrayan Atlas; annesi ile beraber yaşadığı şehrini terk etmek zorunda kalır.

Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği memleketine öğretmen olarak geri döner. Başına nelerin geleceğinden habersiz bir şekilde... Şehrin güzeller güzeli Irmak’ı da yıllar önce arkasında bıraktığını düşünen Atlas’ın karşısına çıkması ile darmadağın olur. Tabi bu hikayenin bir de kötü karakteri vardır o da Bekir'dir. Bu kötü karakterimiz Bekir, ise Atlas ile Irmak’ın hikayesinde Irmak’ı deliler gibi sever. Irmak için Bekir, ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir hiç istemedikleri bir durumla karşı karşıya kalacaktır.

KARA TAHTA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kara Tahta dizisinin oyuncu kadrosunda, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi başarılı isimler yer almaktadır.

KARA TAHTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'in yeni yapımı Kara Tahta dizisi 30 Mart Çarşamba akşamı saat 20:00'da ilk defa izleyicisi ile buluşacak.

