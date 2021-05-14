Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 232-239. kilometreleri arasında TMA tabakası serimi çalışmaları yapılacağından güney taşıma yolunda gerçekleştirilecek çalışmalar esnasında, trafik akışı kuzey taşıma yolundan belirtilen kilometre aralığında iki yönlü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma-Kırkağaç kavşaklarında bakım-onarım çalışması yapılacak olup çalışma programına göre önce İstanbul istikametinde, daha sonra da İzmir istikametinde bant aktarma yapılacağından ulaşım iki yönlü gerçekleştirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşaklarındaki bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İzmir istikametinden iki yönlü izin verilecek.

İstanbul-Kocaeli yolunun 56. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak olup çalışmalar sırasında her iki yönde de ulaşım çalışma durumuna göre yan yol ve toplayıcı yollara aktarılacak.