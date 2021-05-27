Kara yollarında durum

Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çayeli-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nde elektronik ve kamera sistemlerinin bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım 08.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69. kilometrelerindeki heyelan ve çökmeler nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.



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