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Kara yollarında durum

27.06.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ankara-Gölbaşı ayrımı-İncek yolunun 0-1. kilometrelerinde köprülü kavşak bağlantı yolu yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yol trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Suluova-Amasya yolunun 33-42. kilometrelerinde (Amasya şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Hasançelebi şehir geçişinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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