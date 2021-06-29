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Kara yollarında durum

29.06.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşakları 5-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul-İzmir istikametinde sol şerit trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde (Polatlı şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivrihisar-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 7-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Suluova-Amasya yolunun 33-42. kilometrelerinde (Amasya şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 50-55. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 2. kilometresinde (Karadeniz Teknik Üniversitesi C kapısı önü) yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

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