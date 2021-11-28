YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

28.11.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Akıncı-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde kavşak kolları bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 35-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Karasu istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 12-17. ve 19-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birdenYüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birden
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önlediHalk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi

Ankara Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:41
Öğle
12:41
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Pazar

Ali Fuat Eczanesi
Cankaya
Altın Oran Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Eceser Eczanesi
Cankaya
Hüner Eczanesi
Cankaya
Koçyiğit Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.