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Kara yollarında durum

31.07.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce İl Sınırı-Abant Kavşağı 0-7. kilometrelerinde (Bolu Tünel içi dahil) Ankara ve İstanbul istikametlerinde üstyapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacağından, ulaşım Abant ve Kaynaşlı kavşaklarından D-100 Bolu Dağı'na yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney Kavşağı kesimi 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çorlu-Silivri yolunun 0-16. kilometrelerinde (Kınalı-Marmaracık Kavşağı) arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Yozgat-Sivas yolunun 6-20. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 56-59. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım eski Çeltek servis yolundan sürdürülüyor.

Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin Trabzon istikametindeki tüpünde elektrik-elektronik sistemi bakım çalışması sebebiyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 11-20. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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