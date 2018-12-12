Karabuğdaylı Yayla Çorbası

Malzemeler:

3 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

5 su bardağı sıcak et suyu veya sıcak su

1 su bardağı haşlanmış karabuğday (greçka) (5-10 dakika haşlanıp süzülmesi yeterli)

Tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı:

Bir tencerede yoğurdu, unu, yumurtayı iyice çırpın.

Et suyunu yavaş yavaş ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Tencereyi kısık ateşte ocağa alın ve karıştırmaya devam edin.

Haşlanmış karabuğdayı ekleyerek kaynayana kadar karıştırın.

Kaynayınca damak tadınıza göre tuzunu ekleyin, ocaktan alın.

Bir cezvede tereyağını kızdırın, içine toz kırmızı biberi ve naneyi ekleyin.

Kızdırılmış yağı çorbaya karıştırın.

Afiyet Olsun

