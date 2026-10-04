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'Altının suyu' dedi ve nasıl tüketileceğini açıkladı! Kahve açıklaması dikkat çekti

Prof. Dr. Canan Karatay, Hakan Ural’ın tv100 ekranlarında yayınlanan programında beslenmeden kolesterole, zeytinyağından Türk kahvesine ve hamilelikte uygulanan şeker yüklemesine kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

'Altının suyu' dedi ve nasıl tüketileceğini açıkladı! Kahve açıklaması dikkat çekti
Mynet

Hakan Ural, yeni programıyla artık her pazar tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programdaki bu haftaki ilk konuğu olan Canan Karatay, özellikle zeytinyağı ve Türk kahvesinin tüketimine ilişkin dikkat çeken öneriler paylaşırken, kolesterol ilaçları ve gebelikte şeker yüklemesi konusunda da tartışma yaratabilecek açıklamalara imza attı.

Altının suyu dedi ve nasıl tüketileceğini açıkladı! Kahve açıklaması dikkat çekti 1

"ZEYTİNYAĞI ALTININ SUYUDUR"

Zeytinyağının beslenmedeki önemine dikkat çeken Canan Karatay, zeytini 'altın', zeytinyağını ise 'altının suyu' olarak nitelendirdi. Zeytinyağının yalnızca yemeklerde kullanılan bir yağ olmadığını savunan Karatay, onu sağlıklı bir meyve suyu olarak tanımladı.

Karatay, zeytinyağının doğrudan tüketilebileceğini belirterek sabah ve akşam aç karnına Türk kahvesi fincanı ölçüsünde içilmesini önerdi. İsteyenlerin zeytinyağına limon da ekleyebileceğini söyledi.

Karatay, "İçilmesini öneririm, kilo verdirir. Karaciğer yağını eritir. Yemeklerde yenilmesi gerek. Sabah akşam aç karnına kahve fincanı, Türk kahvesi fincanı yani. Limon da sıkılabilir. Bir kere pıhtıyı önlüyor. Doğal pıhtıyı önleyen bir şey zeytinyağı."

Altının suyu dedi ve nasıl tüketileceğini açıkladı! Kahve açıklaması dikkat çekti 2

ZEYTİNYAĞI İÇİN DİKKAT ÇEKEN FAYDA İDDİALARI

Zeytinyağının tüketilmesinin kilo verme ve karaciğer yağlanması üzerindeki etkilerine de değinen Karatay, zeytinyağının vücutta pıhtı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğunu öne sürdü.

Beyin sağlığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karatay, zeytinyağının beyin fonksiyonlarını desteklediğini ve Alzheimer hastalığının önlenmesinde faydalı olduğunu savundu.

Karatay’ın bu ifadeleri, zeytinyağının günlük beslenmedeki yeri konusunda yeniden dikkat çekti.

Altının suyu dedi ve nasıl tüketileceğini açıkladı! Kahve açıklaması dikkat çekti 3

TÜRK KAHVESİ NASIL İÇİLMELİ?

Programda Türk kahvesi de konuşulan konular arasında yer aldı. Karatay, Türk kahvesinin şekersiz tüketilmesi gerektiğini söyledi.

'Türk kahvesi şekeri sevmez' ifadelerini kullanan Karatay, kahve içerken şeker kullanılmamasını tavsiye etti.

Altının suyu dedi ve nasıl tüketileceğini açıkladı! Kahve açıklaması dikkat çekti 4

HAMİLELİKTE ŞEKER YÜKLEMESİ HAKKINDA TARTIŞMALI SÖZLER

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de gebelikte uygulanan şeker yüklemesi oldu. Karatay, gebelikte yapılan şeker yüklemesinin anne ve bebeğe zarar verdiğini ileri sürdü.

Şeker yüklemesi sırasında alınan şekerin bebeğe de geçtiğini iddia eden Karatay, bunun bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini savundu. Karatay ayrıca erken doğum ve bebeklerde çeşitli sağlık sorunlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karatay, "Şeker yüklemesi yapıldığında aynı miktar bebeğe geçiyor ve bebeğin gelişmesine mani oluyor. Bebekler bağırsak gelişmeden doğuyor. Bebekler akciğer kanalları gelişmeden doğuyor. Bebeklerin kalbi delik olarak doğuyor."

Altının suyu dedi ve nasıl tüketileceğini açıkladı! Kahve açıklaması dikkat çekti 5

Hamileliğin doğal bir fizyolojik süreç olduğunu vurgulayan Karatay, tıp sektörünün gebeliği bir hastalık gibi değerlendirdiğini öne sürerek şeker yüklemesi ve gebelik dönemindeki bazı uygulamalara yönelik eleştirilerde bulundu.

Karatay, "Hamilelerde çok büyük problem var. Hamilelik normal bir fizyolojik süreçtir. Hamileliği tıp endüstrisi bir hastalık olarak görüyor. Hastalık yaratmaya çalışıyor. Kendine müşteri çıksın diye. Şeker yüklemesi ve aşı yapılıyor, bütün bunlar hamileliği mahvediyor, bir de rahmindeki bebeği mahvediyor. Ondan sonra bebekler hasta doğuyor."

KOLESTEROL KONUSUNDA DA DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Programda kolesterol konusu da gündeme geldi. Karatay, kolesterol seviyesinin vücutta kronik inflamasyon bulunması durumunda yükselebileceğini savundu.

Karatay, "Kolesterol, eğer vücudunuzda bir kronik inflamasyon varsa, kolesterol yükselir onu düzeltmek için. Kolesterolün damarlara tıkadığı hiçbir çalışmada gösterilmemiştir" dedi.

Kolesterolün damarları tıkadığı yönündeki görüşe itiraz eden Karatay, bu durumun bilimsel çalışmalarda gösterilmediğini ileri sürdü.

KOLESTEROL İLAÇLARI HAKKINDA TARTIŞMA YARATACAK İDDİA

Karatay, kolesterol düşürücü ilaçlar konusunda da oldukça dikkat çekici ifadeler kullandı. Bu ilaçların Alzheimer, kanser, böbrek yetmezliği ve diyabete yol açtığını iddia eden Karatay’ın açıklamaları, sağlık alanında tartışma yaratacak nitelikte oldu.

YAZI BODRUM’DA GEÇİRDİ

Karatay, programda yaz dönemini nasıl geçirdiğini de anlattı. Yaz aylarını Bodrum Akçabük’te geçirdiğini belirten Karatay, burada denizde uzun süre yüzdüğünü söyledi.

Deniz suyunun içerdiği iyot ve minerallere dikkat çeken Karatay, deniz suyunun kendisi için oldukça faydalı olduğunu ifade ederek etkisini kaplıca suyuna benzetti.

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı kolesterol Türk kahvesi Canan Karatay
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