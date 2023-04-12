YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük Emniyet Müdürü Yırtar'dan yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili açıklama

Karabük Emniyet Müdürü Yırtar'dan yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili açıklama

12.04.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili "Jandarmamız, biz ve başsavcılığımız çok titiz bir çalışma yürüterek konunun aydınlanmasını sağladı." dedi.

Kemal Güneş Caddesi'nde Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tanıtım standının açılışına katılan Yırtar, gazetecilere, Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dosyada gizlilik kararı olduğu için bir yorum yapmasının yanlış olacağını söyledi.

Yırtar, şunları kaydetti:

"Jandarmamız, biz ve başsavcılığımız çok titiz bir çalışma yürüterek konunun aydınlanmasını sağladı. Failleri belirledik. Bundan sonraki durumda artık yargılamayı takip edeceğiz. Biz yine olayla ilgili delillendirme olsun diğer başka konularda atladığımız bir şey var mı diye çalışmalarımıza devam ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin avukatından açıklamaKarabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin avukatından açıklama
Rus milyarder Abramoviç'in yatı "My Solaris" Marmaris'teRus milyarder Abramoviç'in yatı "My Solaris" Marmaris'te
Konya'da parkta erkek cesedi bulunduKonya'da parkta erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Karabük Gabon öğrenci

Karabük Namaz Vakitleri 12 Nisan Çarşamba

İmsak
04:38
Sabah
06:09
Öğle
12:56
İkindi
16:36
Akşam
19:32
Yatsı
20:57

Karabük Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Çarşamba

Akkaya eczanesi
Merkez
Gökçinar eczanesi
Merkez
Deniz eczanesi
Yenice
Gülşen eczanesi
Eflani
Murat eczanesi
Safranbolu
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.