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Karabük'te drone kurtarma operasyonu! Uçuruma tırmandılar

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Karabük’ün tanıtım filmini çeken 2 arkadaş, kullandıkları drone uçurumda ağaçlara takılı kalınca kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Drone'u bulduklarında sağanak yağmura yakalanan arkadaşlar çektikleri tüm zorlukları ve yağmurda yıldırımın düşme anını kameraya kaydetti.

Karabük’ün tanıtım filmini çekerken bir treni görüntüleyen Belder’in kullandığı drone uçurumda ağaçlara takıldı. Kaybolan drone'u hemen arkadaşı ile birlikte aramaya başladılar. Uygulama üzerinden son görüldüğü konuma giden ekip dronun uçurumun kenarında ağaçta olduğunu gördü.

UÇURUMA TIRMANDILAR

Belder ve arkadaşı, arama kurtarma ve afet acil yardımları bilgileri olduğu için yardım çağırmadan drone'u kurtarmak için uçuruma tırmandılar. Drone'u bulduktan sonra yağmur şiddetini arttırdı. Belder, arkadaşına üzerindeki yeleği çıkartıp drone'un üzerine sarmasını söyledi. Sağanak yağmurun altında ıslanan ikilinin drone kurtarma operasyonunda yaşadıkları zorluklar kameraya yansıdı. Yoğun yağmurla birlikte şimşek çaktığı o anlarda kask kamerası tarafından kayıt edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Karabük drone kurtarma

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drone yoluna niyazi olacaklar
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