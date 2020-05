Karabük Üniversitesi’nin kuruluşunun 13.yılı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesinin 13’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat mesajında, “13 yıl önce kurulan Karabük Üniversitesi; genç bir üniversite olmanın verdiği enerji ile ortaya koyduğu başarılar sayesinde ülkemizde adından sıkça söz ettiren ve daha fazla tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir. Donanımlı, özverili, gayretli, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneklere sahip, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek üniversitemizin temel gayesidir. Dünya üniversitesi olma yolunda, eğitimde kalite odaklı hareket eden ve bu yönde çalışmalar yapan Karabük Üniversitesi, dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education’ın (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında yer alarak bu çalışmalarının karşılığını almıştır. Karabük Üniversitesi ülkemizde bu sıralamaya giren İstanbul ve Ankara dışındaki tek Anadolu üniversitesidir. Karabük Üniversitesi yine THE tarafından yapılan sıralamada mühendislik ve teknoloji alanında da dünyada ilk 1000’e girmeyi başarmıştır. THE tarafından yapılan “Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralaması”nda ise dünyada ilk 301-350 arasında, etki sıralaması içerisinde yer alan ‘Kaliteli Eğitim’ kategorisinde de dünya sıralamasında 100-200 bandında, ülkemizdeki üniversiteler arasında ise 5. sırada yer almıştır. Karabük Üniversitesini, bu başarıların üstüne yenilerini ekleyerek üst sıralara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ülkemiz tüm dünyada olduğu gibi Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşamaktadır. Bu süreç içerisinde öğrencilerimizi mağdur etmeden 23 Mart tarihinden beri eğitimimize uzaktan eğitim yöntemiyle devam ediyoruz. Karabük Üniversitesi, Uzaktan Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KBUZEM) ile yıllardır edindiği tecrübe sayesinde bu süreci başarılı bir şekilde yürütmeye devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin sınavlarını da online şekilde çevrim içi sistemle yaparak sınav sürecini de başarılı bir şekilde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle Karabük Üniversitesinden ayrı kalan öğrencilerle de bir sonraki akademik yılda, sağlıklı bir şekilde kavuşmayı dileyen Rektör Polat, “Karabük Üniversitesi ailesi adına Üniversitemizin kuruluşunun 13. yıl dönümü ile İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Karabük Üniversitesinin kurulmasında ve kısa zamanda önemli başarılara imza atarak bugünlere gelmesinde katkısı olan kıymetli mesai arkadaşlarıma, Üniversitemiz akademik ve idari personeline, kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerine, desteklerini esirgemeyen kıymetli Karabüklülere, sanayicilerimize, Karabük Üniversitesinin dünya üniversitesi olma yolunda katkı sunan herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.