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Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

11.08.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan düşen dev kaya parçaları ve toprak, Suçatı Tüneli yakınlarında yola sürüklendi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan aşırı yağışlar sonucu Karabük-Yenice yolu Suçatı Tüneli girişinde heyelan meydana gelmiş olup yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açılacaktır." denildi.

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