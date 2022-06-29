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Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

29.06.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda Karabük-Zonguldak yolu trafiğe kapandı.

İlçede 3 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Yeşilköy mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yoluna toprak ve kaya parçaları düştü.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

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