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Karabükspor Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 30.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz'ın çalıştırdığı Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı.

Karabükspor Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı. Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan, özellikle Play-Off döneminde gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Beşiktaş PAF takımında futbola başlayan Batuhan, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi. Batuhan Karadeniz, 2 defa U15, 26 defa U16, 28 defa U17, 2 defa U21, 2 defa da A Milli Takım formalarını giyerken; toplamda 60 milli maça çıkan Batuhan 45 gol attı.

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Spor Toto 1. Lig karabükspor batuhan karadeniz

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