SPOR

Karabükspor'da Mehmet Yüksel yeniden aday

FUTBOL HABERLERİ  | 08.03.2019 12:18 | Son Güncelleme

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Karabükspor'da Mehmet Yüksel yeniden aday

Spor Toto 1. Lig'de son sırada bulunan ve 9 Mart Cumartesi günü olağanüstü kongreye gidecek olan Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, yeniden aday oldu.

Amaçlarının kulübün tasfiye olması olmadığını belirten Yüksel, "Kulübün kayyuma gitmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Fakat kentin ileri gelenleriyle görüştüğümde kayyuma gidildiğinde kulübü tasfiye edeceklerini beyan ettiler. Bizim amacımız kulübün tasfiye olması, kapanması değil, ayakta kalıp mücadelesine devam etmesi yönünde olduğundan dolayı tekrar başkanlığa adayım" dedi.

PARTNERII. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Aziz Yıldırım'a şok ceza! Rasim Ozan...Aziz Yıldırım'a şok ceza! Rasim Ozan...
Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor Mehmet Yüksel

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Hagi geri dönüyor

Hagi geri dönüyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Obradovic ve NBA bombası

Obradovic ve NBA bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabükspor'da Mehmet Yüksel yeniden aday

Karabükspor'da Yüksel yeniden aday

Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaretten para cezası verildi

Aziz Yıldırım'a şok ceza! Rasim Ozan...

Amedsporlu Mansur Çalar ömür boyu men cezası aldı

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Wesley Sneijder ile ilgili bomba iddia

Wesley Sneijder ile ilgili bomba iddia

Şenol Güneş'in olay fotoğrafı ortaya çıktı!

Şenol Güneş'in olay fotoğrafı ortaya çıktı!

Dili boğazına kaçan kaleciyi hakem kurtardı

Hakemin müdahalesiyle yaşama döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.