Karabükspor'da Mehmet Yüksel yeniden aday

Spor Toto 1. Lig'de son sırada bulunan ve 9 Mart Cumartesi günü olağanüstü kongreye gidecek olan Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, yeniden aday oldu.
Amaçlarının kulübün tasfiye olması olmadığını belirten Yüksel, "Kulübün kayyuma gitmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Fakat kentin ileri gelenleriyle görüştüğümde kayyuma gidildiğinde kulübü tasfiye edeceklerini beyan ettiler. Bizim amacımız kulübün tasfiye olması, kapanması değil, ayakta kalıp mücadelesine devam etmesi yönünde olduğundan dolayı tekrar başkanlığa adayım" dedi.
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