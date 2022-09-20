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Karabük'te 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

20.09.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karabük'te 2 trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu istikametinden Karabük'e gelen S.T. idaresindeki 34 RZ 7123 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesi Çevrikköprü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki S.T. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şehir merkezinde de 3 otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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