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Karabük'te bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı

04.06.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılanı itfaiye yakaladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yılan, itfaiye eri tarafından yakalandı.

Cemal Caymaz Mahallesi'ndeki Filiz Sitesi'ndeki bir evin bahçe duvarındaki deliğe yılan girdi.

Ev sahibi, yılanın duvardaki delikten çıkarılması için Safranbolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

İtfaiye eri, yılan yakalama maşası ve kürek yardımıyla, 1,5 metre uzunluğundaki yılanı, saklandığı delikten çıkardı.

Yılan, boş bir arazide doğaya bırakıldı.

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