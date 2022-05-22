Karabük'te büfede çıkan yangında hasar oluştu

Karabük'te bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde çeşitli giyim ve aksesuar malzemelerinin satışının yapıldığı büfede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında büfedeki çakmak gazı tüplerinin patladığı görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz