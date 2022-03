Karabük'te deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Karabük'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda Deprem Haftası kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Adatepe Mahallesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tatbikata, jandarma, polis, itfaiye, Karabük Belediyesi, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Türk Kızılay, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

Senaryoya göre, kentte 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, AFAD koordinasyonunda eğitimli köpeklerle enkaz altında kalanları aradı.

Enkazdan çıkarılan biri çocuk 2 kişi, ekiplerin yardımıyla kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Depremin ardından çıkan yangına itfaiye müdahale etti.

Tatbikatın ikinci aşamasında, AFAD'a Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kimyasal gaz sızıntısı olduğu ihbarı ulaştı.

Koruyucu elbiselerini giyen ekipler, hastanedeki yaralıyı dışarı çıkardı. Hastane çatısında mahsur kalan 2 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl AFAD Müdürü Gazanfer Erbay ve diğer yetkililerin izlediği tatbikat gerçeğini aratmadı.

- "Bu sene birçok tatbikat yapacağız"

Alanda kurulu çadır kenti ziyaret eden Vali Gürel, gazetecilere tatbikatın çok başarılı olduğunu belirterek "Amacımız kurumlarımızın hazır olabilmesi ve kendisini sürekli dinamik tutabilmesi. Afet her an olabilir. Geçmişteki tecrübeler bunu gösteriyor. Her sene bu tatbikatları birkaç sefer yapmamız gerekiyor." dedi.

Gürel, 2022'nin "Afet Tatbikat Yılı" olduğunu ifade ederek "Bu sene birçok tatbikat yapacağız. Bundan sonraki süreçte hem arkadaşlarımızın eksiklerinin görülmesi hem de onları hazır hale getirebilmek adına tatbikatlarımız devam edecek. Allah milletimize deprem ve benzeri afetleri vermesin." diye konuştu.