Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



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