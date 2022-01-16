YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te eğitime kar engeli

16.01.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
KARDEMİR'den çalışanlarına hologram ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla eğitimKARDEMİR'den çalışanlarına hologram ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla eğitim
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:06
Öğle
13:04
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:18
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.