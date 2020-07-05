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Karabük'te iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KARABÜK HABERLERİ  | 05.07.2020 23:25 | Son Güncelleme

Karabük'te iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Şevkiler köyü Demirciler Mahallesi'nde Osman Göktaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Önder Akbaş'a ait iki katlı eve ve samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Eskipazar Belediyesi itfaiye ve Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangında iki ev, bir traktör ve tarım ekipmanları kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıktığı evin bahçesinde bulunan kümeslerdeki tavuk ve güvercinler telef oldu.

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