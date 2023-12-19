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Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

19.12.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen ev sahibi Osman Citti, ambulansla önce Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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