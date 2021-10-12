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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

12.10.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muammer K. (64) idaresindeki 78 AZ 774 plakalı otomobil, Çerçiler Mahallesi yakınlarında Ali A. (57) yönetimindeki 78 SS 240 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 78 AZ 774 plakalı otomobilin sürücüsü Muammer K. ile yanındaki eşi Fatma K. (59) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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