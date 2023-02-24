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Karabük'te ilkokul öğrencileri biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladı

24.02.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir ilkokulun öğrencileri biriktirdikleri 16 bin lirayı depremzedelere bağışladı.

Karabük'te ilkokul öğrencileri biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Altınsafran İlkokulu 2-E sınıfı öğrencileri harçlıklarından ve kumbaralarında biriktirdikleri 16 bin lirayı, Karabük Valiliği koordinasyonunda afet bölgesinde kurulacak olan Karabük Mahallesi Konteyner Evleri Sitesi kampanyasına bağışladı.

Deprem bölgesindeki vatandaşların geçici barınmalarını sağlamaya yönelik olarak Valilik koordinasyonunda başlatılan kampanyaya destek veren öğrencileri tebrik eden Vali Fuat Gürel, "Minik yüreklerimizin kalpleri bizler için çok değerli. Yaptıkları bu anlamlı bağış ise çocuklarımızın da zor zamanlarda millet olmanın gereğini bilerek büyüdüklerinin bir göstergesidir. Bu anlamlı davranışı için çocuklarımızı yetiştiren öğretmenleri Neşe Cücü'ye ve ailelerine, minik kalplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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