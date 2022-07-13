YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

13.07.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Emek Mahallesi'nde M.Ç. ile ağabeyi R.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ç, yanındaki bıçakla R.Ç'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

M.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştuKarabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybettiTrabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdiBodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu ağabey kardeş yaralı

Karabük Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:25
Sabah
05:21
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:30
Yatsı
22:17
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler

Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.