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Karabük'te kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

19.09.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Karabük'te kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşlı kişiyi, kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Hamzalar köyünde dün, evine gelerek kendisini jandarma personeli olarak tanıtan B.K'ye (23) 12 bin 700 lira ile 3 bin 500 dolar verdikten sonra dolandırıldığını anlayan 81 yaşındaki D.G, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine hızla çalışma başlatan Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı köyden çıkamadan gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, cebinde ve ayakkabı keçesinin içerisinde D.G'den aldığı paralar bulundu.

Ekipler, Başpınar köyünde de 2 Nisan'da benzer dolandırıcılık olayı yaşanması üzerine mağdur M.K'yi (66) teşhis için karakola çağırdı. Bu olayı da söz konusu kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Karabük Eskipazar jandarma

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