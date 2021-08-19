Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatih Mahallesi'nde kereste üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikanın kazan dairesi bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı yangın, söndürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz