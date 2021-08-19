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Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

19.08.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatih Mahallesi'nde kereste üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikanın kazan dairesi bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı yangın, söndürüldü.

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