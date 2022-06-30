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Karabük'te LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

30.06.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Karabük'te LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Karabük'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle hediye ve teşekkür belgesi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentin eğitim alanında her geçen yıl daha başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi.

LGS'de 5 öğrencinin Türkiye birincisi olduğunun altını çizen Akbaş, "Türkiye yüzdelik dilim ile Karabük'ün yüzdelik dilimi incelendiği zaman, ilimizin sıralamasının çok iyi bir yerde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu çok iddialı söylüyoruz." dedi.

Akbaş, başarıda imzası olan öğrenci, öğretmen ve aileler ile devlet büyüklerine teşekkür etti.

Daha sonra 500 tam puan alan Şeyma Nur Coştu, Aslınur Karabulut, Deniz Serkan Adabaş ve Kerem Eserler de çalışma sistemlerinden bahsetti ve hedeflerini anlattı.

Tören sonunda öğrenciler, Akbaş tarafından altın ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi.

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