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Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

08.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri tarafından tasarlanan "Safrantech" isimli elektrikli araç, Kocaeli'de düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, danışman öğretmenleri koordinesinde 2 ayda "Safrantech" adını verdikleri elektrikli araç tasarladı.

TÜBİTAK tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 23-24 Temmuz'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılacak öğrenciler, dereceye girme mücadelesi verecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencileriyle ülkenin milli teknoloji hamlesine katkı sunmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

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