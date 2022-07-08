Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri tarafından tasarlanan "Safrantech" isimli elektrikli araç, Kocaeli'de düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, danışman öğretmenleri koordinesinde 2 ayda "Safrantech" adını verdikleri elektrikli araç tasarladı.

TÜBİTAK tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 23-24 Temmuz'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılacak öğrenciler, dereceye girme mücadelesi verecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencileriyle ülkenin milli teknoloji hamlesine katkı sunmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz