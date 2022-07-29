Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı İHA, TEKNOFEST'te yarışacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri tarafından tasarlanan insansız hava aracı (İHA), Afyonkarahisar'da düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak.

Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenleri koordinesinde "Akmurat" adını verdikleri İHA tasarladı.

TÜBİTAK tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 9-14 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katılacak öğrenciler, dereceye girme mücadelesi verecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yaptığı açıklamada, sosyal hayattan eğitime, ekonomiden savaş stratejilerine hayatın her alanını ilgilendiren ve etkileyen dijital bir çağın yaşandığını belirtti.

Gümüş, 30-40 yılda bir gerçekleşen ve yenilenen teknolojik gelişmelerin bugün artık günlük hatta anlık olarak baş döndürücü bir hızla ortaya çıktığına değinerek, şöyle devam etti:

"İçinde yaşadığımız süreç de gösteriyor ki devletlerin koruyucu gücü olan orduları güçlü kılan unsurların başında teknolojik anlamda savunma ve taarruz kabiliyetine sahip olmak geliyor. İşte hayatın her alanını kapsayan ve çok hızlı seyreden bu teknolojik gelişmelerin öncülüğünü yapanlar geleceğin dünyasında söz sahibi olacak olanlardır. Bu hıza ayak uyduramayıp gelişmelerin gerisinde kalanlar ise sadece tüketmeye ve her alanda geri kalmaya mahkum olacaklardır. Ülkemiz, son yıllarda büyük Türkiye hedefi doğrultusunda teknolojik gelişmeler alanında attığı adımlarla bu konudaki kararlılığını, iddiasını ve en önemlisi vizyonunu tüm dünyaya kabul ettirmiştir."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alandaki gurur verici gelişmelerin ve okullardaki başta TEKNOFEST yarışmaları olmak üzere teknolojik çalışmalarda öğrencilerin ilgi, heyecan ve kabiliyetlerinin bunun somut bir kanıtı olduğunu kaydetti.

