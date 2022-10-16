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Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kadın bulundu

16.10.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kadın bulundu

Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kadın bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri buldu.

İlçeye bağlı Ahmetusta mevkisinde ormanlık alanda mantar toplamaya giden 2 kadın, bir süre sonra yolunu kaybetti.

Kendi imkanlarıyla ormandan çıkamayacaklarını anlayan kişiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Ormana, jandarma, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Derneğinin Karabük birimi ekipleri sevk edildi.

Bu kişiler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak evlerine bırakıldı.

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