YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te ormanlık alanlar drone ile denetleniyor

Karabük'te ormanlık alanlar drone ile denetleniyor

03.08.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te ormanlık alanlar drone ile denetleniyor

Yüzölçümüne düşen ormanlık alan bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alan Karabük'te, polis ve jandarma ekipleri yangınlara karşı denetimlerini artırdı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen ve topraklarının yüzde 71'i ormanlarla kaplı ilde, son günlerde ülkede meydana gelen yangınlar nedeniyle ekiplerce ormanlık alanlara yönelik kontroller sürdürülüyor.

Kurak hava şartlarında olası yangınları önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığı kentte, polis ve jandarma ekipleri drone destekli denetim gerçekleştiriyor.

Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Hava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdıHava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdı
Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadıKarabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı
Anahtar Kelimeler:
polis Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:40
Öğle
13:01
İkindi
16:55
Akşam
20:12
Yatsı
21:48

Karabük Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Çağlayan Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Canan Aslan Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.