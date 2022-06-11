Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te aniden bastıran sağanak etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Safranbolu ilçesinde de yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.



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