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Karabük'te sağanak etkili oldu

11.06.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te aniden bastıran sağanak etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Safranbolu ilçesinde de yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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İmsak
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Sabah
05:09
Öğle
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İkindi
16:54
Akşam
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Yatsı
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Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cumartesi

Tuğba Eczanesi
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Eskipazar
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