Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçenin tarihi yapılarının yoğun olduğu bölgede sağanak sonrasında bazı yollar su altında kaldı, trafik akışı kontrollü sağlanabildi.
Bir süre etkili olan dolu nedeniyle de bazı caddeler beyaza büründü, araçlarda hasar oluştu.
Karabük'ten geçen Araç Çayı'nın debisi de yağış nedeniyle yükseldi.
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